【智取英文@iM網欄】Speaking 5** 的秘密是….?

雖然所有paper 都要既定的marking scheme, 但是speaking 都是一個比較主觀成分高的試卷 所以同學要知道如何不讓考官對你又不好的印象!

除了發言要 polite and show compassion in collaborating with the group, 同學也要適當地表現自己 你發言的流暢度、信心、甚至accent 都會有影響考官對你的感覺 所以同學也要留意細節!

記住,aim 高分的同學每次發言也要做到Spencer Sir 3星期前提過的 「製造一個質素發言的5部曲」!

Spencer sir 給大家的tips是 —— 大家要好好運用及分配準備題目的10分鐘。大家記住 “1255這個分配模式”:

1分鐘小心理解題目要求及了解題目的前文後理和討論議題的順;

2分鐘用來閱讀文章和思考怎樣在討論中運用文章論點,在重點寫筆記;

用5分鐘來就每一個分題,想出兩至三個論點,思考每一個論點的原因、例子和假設推論再思考如何反駁相反觀點;

最後2分鐘在心中排練一次討論和思考讀音和文法。

祝大家考試順利!

如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,DSE英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊,亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!