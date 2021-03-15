【逆市擴展】越南嬰兒奶粉商機大　明治當地設新公司加強業務

▲ 日本明治將在越南成立新公司「Meiji Food Vietnam」，於當地從事進口和銷售嬰兒奶粉等業務。

越南出生率高，日本明治看準此商機，將在越南成立新公司，於當地從事進口和銷售嬰兒奶粉等業務。

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日本明治日前發布新聞稿指，將於4月1日在越南河內設立新公司，名為「Meiji Food Vietnam」，主要在當地從事進口和銷售嬰兒奶粉等業務。有關投資額涉及約2億日元，由明治100%出資。

目前，明治在越南銷售的嬰兒奶粉產品主要是從日本進口，該企表示，由於越南的年出生人數大約為150萬人，市場規模比日本多1.7倍，故認為越南的奶粉市場具發展潛力，因此希望藉成立新公司，加強這方面的業務。而集團從2018年開始，更已經向越南廠房女性員工進行營養知識方面的培訓。

事實上，日本明治一直希望加強海外業務之增長，故集團在東南亞市場擴展其嬰兒奶粉及可可製品等業務，目標到2026年的海外銷售增加1成。

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責任編輯：蘇穎琪