想當年沙士肆虐　淘大花園低至55萬有交易　現疫市重臨　竟錄新高成交

雖然股市波動，加上疫情反覆，惟樓市持續暢旺，破頂成交湧現，其中淘大花園一伙頂層連天台單位，在疫情肆虐下，近日竟以832萬元易手，創歷史新高價。

香港置業曾漢民說，淘大花園R座頂層連天台單位，原則兩房，現改成三房間隔，向西南望樓景，實用面積489平方呎，原開價850萬元放售，終吸引外區客洽詢，議價後減價約18萬元，以832萬元易手，實用呎價約17,014元。代理續說，買家為首置客，心儀單位寬敞實用，兼連特色天台，在睇樓4次後，決定承接。

值得留意的是，2003年時，沙士在社區爆發，淘大花園成重災區，當年屋苑樓價勁跌，其中L座低層4室，實用面積322平方呎，兩房間隔，成交價低至55萬元。不過，目前同是疫情肆虐，淘大花園樓價不但沒有大跌，更誕樓王。

雖然淘大花園誕樓王，但該單位處極高層，並連天台，即是特色單位，若破頂成交來自普通的標準單位，而非特色戶，相信更有參考價值。

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