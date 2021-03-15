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美國稅局填錯戶口號碼 拎紓困補助或需等多等

環球社會熱點 17:49 2021/03/15

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美國總統拜登（Joe Biden）上周簽署1.9萬億美元的紓困方案，包括開始向美國民眾發放一筆過1,400美元的補助金。但據悉美國民眾本周透過國家稅務局（IRS）查詢發放進度時發現，系統顯示的銀行帳戶號碼有誤，導致他們或者需等待更長時間才能取得援助。

梅根據報想選美國總統 但前提係拜登唔連任 【下一頁】

美國政府即將發放一筆過1,400美元的補助金，令不少家庭期待，但在登入IRS的網站檢查收款進度時發現，網站所顯示的個人銀行帳號最後4位數字出錯，造成民眾可能會延遲收到款項。IRS認為問題是在發放首兩批補助金期間，第3方稅務人員的技術故障所導致。

部分民眾或需要等待一段時間才能以郵寄支票方式收款，更有為數不少的民眾至今仍未收到原定數個月前應收取的第2輪補助金。IRS目前正盡快修補錯誤，所有合資格卻未收到補貼的民眾可以申請復甦退稅抵免（Recovery Rebate Credit）。

美國藥房擺烏龍 誤為數人打空針 【下一頁】

來自南卡羅來納州的退休護士，現年52歲的Lori Young表示，她申領社會保障傷殘津貼已有5年時間，一直未改變收款銀行帳戶。但她於去年春天收到首筆1,200美元經濟援助金後，至今仍未收到第2筆及最新一輪補助。Lori Young其後於IRS網站上發現自己收款帳戶出錯，導致她無法獲取資助以應付每月帳單及醫療支出。

責任編輯：郭麗明

網絡熱話 個人銀行 美元 拜登 美國

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