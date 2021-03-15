  • 26°C
香港時間 : 2021317日 (三) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

HMD Global宣布4月8日舉行發表會　料公布多款Nokia新機

科技 19:24 2021/03/15

分享：

近日HMD Global宣布，在4月8日舉行全球發佈會，屆時會公布多款Nokia手機及配件產品。

負責營運諾基亞（Nokia）品牌的HMD Global近日宣布，將在香港時間4月8日晚上11時，舉行全球發佈會，屆時會對外公布多款全新Nokia手機及配件產品。

＜＜【MWC2021】MWC 2021計劃如期舉行　惟多間大廠拒絕參與

＜＜【華為失勢】美國制裁奏效？華為海外流動電訊設備市佔下跌至20%、愛立信「一哥」地位坐穩

據外媒報道，HMD Global表示將於下個月舉行發布會，根據宣傳照片顯示，官方使用#LoveTrustKeep作為主題標籤（hashtag），但就沒有透露是次發佈會的主題。外界預料，Nokia會在新機發布會中，宣布推出G系列「Nokia G10」手機。該機搭載6.4吋屏幕與八核心處理器，主打中階效能的遊戲手機，並配備48MP像素主鏡頭。

除此之外，HMD或會推出Nokia X10 和Nokia X20兩款手機，而功能型手機則有復刻版Nokia 3650。該機採用圓形數字實體按鍵的設計，支援4G網絡以及搭載KaiOS系統。據早前外媒消息，HMD Global首席產品總監Juho Sarvikas透露，公司會在2021年內積極推動5G產品，並向市場推出更平價的5G手機，另外也指，功能型手機會是本年內Nokia品牌手機的發展重點。

責任編輯：李寶如

5G智能手是未來大趨勢，小米Mi 11旗艦5G手機實測：

相關文章

【華為失勢】美國制裁奏效？華為海外流動電訊設備市佔下跌至20%、愛立信「一哥」地位坐穩
2021/03/09
【華為失勢】美國制裁奏效？華為海外流動電訊設備市佔下跌至20%、愛立信「一哥」地位坐穩
【MWC2021】MWC上海下周揭幕　採線上線下方式進行
2021/02/19
【MWC2021】MWC上海下周揭幕　採線上線下方式進行
【6G研發】全球加快展開6G早期研發　歐盟開展6G項目
2021/01/31
【6G研發】全球加快展開6G早期研發　歐盟開展6G項目
iPhone VS Android手機保值排行　HTC包尾最容易貶值
2021/01/21
iPhone VS Android手機保值排行　HTC包尾最容易貶值
流動裝置 4G Nokia 產品 AR iOS 鏡頭 處理器 遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Signal】Signal疑遭內地封鎖　內地用戶需翻牆使用
【Signal】Signal疑遭內地封鎖　內地用戶需翻牆使用
【電動車】Tesla電池組成本較同業低24%　競爭對手在10年內難以超越
【電動車】Tesla電池組成本較同業低24%　競爭對手在10年內難以超越
【iPhone 12】部分iPhone 12機身側面出現脫色問題　疑與生產工序出錯有關
【iPhone 12】部分iPhone 12機身側面出現脫色問題　疑與生產工序出錯有關
【蘋果春季發佈會】AirPods 3 投產日期或需押後　郭明錤：最快第三季才開始投產
【蘋果春季發佈會】AirPods 3 投產日期或需押後　郭明錤：最快第三季才開始投產
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【歷史遺跡】水務署推主教山配水庫虛擬導覽　預計今年內向公眾開放
【歷史遺跡】水務署推主教山配水庫虛擬導覽　預計今年內向公眾開放