HMD Global宣布4月8日舉行發表會　料公布多款Nokia新機

▲ 近日HMD Global宣布，在4月8日舉行全球發佈會，屆時會公布多款Nokia手機及配件產品。

負責營運諾基亞（Nokia）品牌的HMD Global近日宣布，將在香港時間4月8日晚上11時，舉行全球發佈會，屆時會對外公布多款全新Nokia手機及配件產品。

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據外媒報道，HMD Global表示將於下個月舉行發布會，根據宣傳照片顯示，官方使用#LoveTrustKeep作為主題標籤（hashtag），但就沒有透露是次發佈會的主題。外界預料，Nokia會在新機發布會中，宣布推出G系列「Nokia G10」手機。該機搭載6.4吋屏幕與八核心處理器，主打中階效能的遊戲手機，並配備48MP像素主鏡頭。

除此之外，HMD或會推出Nokia X10 和Nokia X20兩款手機，而功能型手機則有復刻版Nokia 3650。該機採用圓形數字實體按鍵的設計，支援4G網絡以及搭載KaiOS系統。據早前外媒消息，HMD Global首席產品總監Juho Sarvikas透露，公司會在2021年內積極推動5G產品，並向市場推出更平價的5G手機，另外也指，功能型手機會是本年內Nokia品牌手機的發展重點。

責任編輯：李寶如



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