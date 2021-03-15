【清酒新世界@iM網欄】日本男兒節 喝菖蒲酒驅趕惡魔

今篇要為大家介紹一下有關菖蒲酒，雖然現在說有點早，但其實早點認識也可以！為什麼我會說早了點呢？因為菖蒲酒是與端午節有關，中國的端午節是在六月份，雖然日本端午節的日子與中國不同，日本的是在五月五日，其實菖蒲酒不但可以在端午節享用，在新年同樣可以享用。

每當看到色彩繽紛的鯉魚旗在空中飄揚的時候，就會想起夏天將至，上個星期我在專欄中提及日本的女兒節，有女兒節當然就會有男兒節，其實五月五日除了是日本的端午節，也是男兒節。日本男兒節時，通常有男孩的家庭都會掛上色彩繽紛的鯉魚旗，這是為了祈求男孩能夠身體健康的文化。其實掛鯉魚旗是十分講究的，譬如第一層的是五色燕尾旗作風向袋；第二層和第三層分別是黑色的鯉魚還有紅色的鯉魚，代表父親與母親；最後會根據家裏有多少個男孩就會掛住多少條小鯉魚，但傳統來說若果家裏有一個兒子就掛上藍色的鯉魚旗，兩個兒子的話，則會掛上藍色及綠色的鯉魚旗，隨著時代改變，現在可以見到粉紅色、橘色等色彩鮮艷的鯉魚旗，是因為不少家庭也將女兒也加入在內，而且會透過觀察小鯉魚的數目可以得知有關家庭有幾個孩子。

亞洲文化最棹忌的就是邪惡勢力，所以無論在中國還是在日本，辟邪的文化盛行，使用菖蒲的原因就是其外形很像一把鋒利的劍，加點想像力的話有如使用紫色的寶劍斬妖除魔，同樣在日語中菖蒲跟「勝負」和「尚武」的讀音相似，這樣一來令人更加聯想到鎌倉時代武士的象徵。因此日本端午節，全家的上上下下身邊總會有菖蒲的，不論在睡覺時把菖蒲放在枕頭下，甚至洗澡時更加入菖蒲！自然就會衍生菖蒲酒，據說日本人相信能借着喝菖蒲酒來驅趕惡魔！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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