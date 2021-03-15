【公關大娜移@iM網欄】英皇室冷處理 無懼家醜外傳

哈里王子與梅根謀劃多時的世紀專訪，勁爆家醜，吸引全球逾五千萬花生友收看，收視率僅次於超級盃。這對反叛夫妻狠狠摑了英女王幾大巴，演過《金裝律師》的梅根對劇情和氣氛的拿捏都很在行，觸及的話題充滿爆炸與爭議性：種族歧視、動過輕生念頭、妯娌不和、父子關係破裂、皇宮求助無門⋯⋯每一項指控深挖下去，均可編撰一本煽情的後宮故事。



皇室形象高潔典雅，最忌家醜外傳，亦最怕生出行為放浪形骸、管不好一把嘴的家族成員，哈里從小時候已是不羈的風，考試「出貓」、打交、飛車、溝女、夜夜笙歌，樣樣玩齊。娶妻生子後，依舊野性難馴，驚人行為一浪高過一浪。



嫲孫開戰，自然薑是老的辣，女王殿下一篇寥寥61字的回應，四兩撥千斤，連消帶打。孫媳婦梨花帶雨、聲淚俱下，「事頭婆」則淡淡定有錢剩，其文膽字字珠璣，官式聲明無懈可擊，卻獨欠「人味」。



皇室是家長式的管治，斷不會為一單醜聞開記者會。善後功夫也是閉起門戶之後的事，絕不外洩。戴妃於97年巴黎車禍辭世算是皇室史上最大的危機，白金漢宮同樣選擇冷處理，沒有下半旗致哀，事發五日後才作回應。



皇宮是現代與傳統正面交鋒之地，皇族大婚廣泛利用最前沿的科技作全球直播，廣佈大小媒體及社交平台，無孔不入。另一邊廂卻又跌進迂腐的「家醜不外揚」文化泥沼，令公關能手亦常常無從發力，只能被動地迎接一堆堆的「蘇州屎」。



如何協助名門望族管理危機？以下有幾個特點值得參詳：

面子凌駕一切；

有錢就是任性；

以最高權力者及家族利益為依歸；

不得違背家規宗法；

家族繁衍，人多口雜；

只能補鑊，無法預防；

花錢可以解決的問題，都不是問題；

聘請公關團隊迎戰善後；



身經百戰的女王殿下最愛「事緩則圓」，皆因世人都很善忘。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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