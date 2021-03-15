【陽光旅途@iM網欄】渡假天堂開恩茲 上山下海又飛天（下）

CH31 渡假天堂開恩茲 上山下海又飛天（下）

開恩茲除了下海，當然還有上山。上期和大家下海去看大堡礁，今期要和大家上山去熱帶雨林。建議大家可以乘坐Skyrail吊車穿過熱帶雨林，吊車中途會經過兩個站，如果有興趣的話，也可以在中途站下車走走，看看雨林和瀑布。到達總站庫蘭達小鎮後可前往Rainforestation公園，園內可乘坐水陸兩用軍車Army Duck，有專人為大家介紹一些熱帶雨林的生態，行走於山林和湖泊之中，是一個難得的體驗。叧外，園區內還可以看土著傳統文化表演及和土著一起玩回力鏢等，讓你更深入了解他們的文化。而且有機會抱着可愛的樹熊一起合照。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

以上介紹的，相信可能有些讀者都曾經去過，參觀完公園，很多人會在庫蘭達小鎮的市集逛逛，就乘吊車離開。那麼你就錯過了一個必遊的地方了。在這裡還有一個名叫「酷牛」的農場，農場佔地626公頃，園內有迷你動物牧場，飼養了多種家禽鳥類鸚，亦有小豬、小羊和小馬，特別適合小朋友，而且大家還可以抱著牠們合照。對農耕有興趣的朋友，也可以在有機農場跟著專業的講解人員了解一下有機植物對地球的重要性。喜歡動態一點的年青人，可以嘗試騎馬體驗或自駕ATV 四驅越野車於園內遊玩。來到酷牛農場大家不容錯過的重點項目就是Hayride，乘坐草車參觀牛隻的牧養區，有專人解說澳大利亞土產牛與各種牛種的培育方法。當草車慢慢駛近牛群，牛牛們就會自動奔走過來，為的就是他們最愛的乾草，牠們會用粗糙的牛舌把你手上一把把的乾草捲去，感覺有點癢癢的，但如此近距離的喂牛經歷，真叫人興奮難忘！坐完這個Hayride 之後，農場還安排了一場馬術與趕牛表演供大家欣賞，帥氣的牛仔分別在馬背和ATV四驅車趕牛只表演和繞桶比賽，看似簡單，但其實考驗著他們的反應與技術，難度極高。

來到牛場當然不可不嚐他們的和牛啦！澳洲的和牛跟日本的並不完全一樣，各有風格。我覺得澳洲的和牛散發著香甜的牛肉鮮味，牛肉味道濃郁，煎煮或炭燒均有濃香肉汁，而且雪花紋路比例恰當，油脂入口即化，肥而不膩。澳洲的和牛等級按雪花比例分為M1至M9，最高級的M9牛肉油花最為豐富。酷牛農場除了是一個旅遊景點外，其實主要業務是供應牛肉給當地及出口到海外。幸運地香港亦能買到，大家如有興趣，可登入下列網站訂購品嚐：

https://www.facebook.com/112201797109272/posts/244896593839791/?d=n

如果大家喜歡我的介紹，請讚好我的專頁：

https://www.facebook.com/陽光旅途Sunny-Cho-281308892507092/

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

更多陽光旅途@Sunny左文偉的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！