【大行點睇】疫情下增派息 內地物業前景佳 這地產股獲數大行建議買入

在中港持有多個綜合商業項目的太古地產(01972)較早前公布全年業績。集團去年盈利雖按年下跌69%，然而藉物業穩定出租率，其收入在去年疫情下僅跌6%, 優於市場預期。加上去年經過疫情之下仍上調派息，及位於上海的新項目前灘太古里有望於今年落成啟用，憧憬有助推動收入等因素，獲多間大行看好及提升目標價。太古地產今日收報24.8元，上升0.8%。

【大行報告】大和指港鐵維持派息不變令投資者放心 重申「買入」評級 詳情請看【下一頁】

大和發表研究報告指，儘管太古地產基本業務利潤倒退，但仍然保持每股派息按年上升3%，增加投資者信心，而公司於香港及內地有眾多項目將於未來數年落成，料將於未來數年提供穩定每股股息。

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花旗則認為，太古地產於內地業務表現良好，抵銷本港業務疫弱的影響。大摩則認為，太古地產本港辦公樓業務穩健，旗下位於內地的商場，亦成為所屬城市知名的購物休閒地標。

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太古地產近期透霸，前灘太古里料於今年上半年開業，目前已獲預租七成；又指中國市場發展機會較為多，未來將會加強內地業務發展，但目前並沒有中港業務比重的目標。

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