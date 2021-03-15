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【業績│物管股】世茂服務全年多賺八成　末期息11港仙 計劃未來三年擴大城市服務業務規模（第二版）

股市 16:51 2021/03/15

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世茂服務去年多賺逾8成。

世茂服務 （00873） 公布全年業績，去年純利按年增長80.2%至6.93億元（人民幣，下同），收入按年增長101.9%至50.26億元，毛利按年增長88.3%至15.78億元。派末期息每股11港仙，派息比率31%。

具體業務方面，世茂服務物業管理服務收入達27.1億元，按年增加126.1%，收入佔比達54%。社區增值服務收入為16億元，按年增長146.8%，收入佔比達31.8%。非業主增值服務收入為7.1億元，按年增加11.2%，收入佔比達14.2%。

截至12月底止，世茂服務物業管理服務的在管建築面積為1.46億平方米，較上一年增約114.4%；合約建築面積約為2億平方米，按年增長約99.4%。

計劃未來三年擴大城市服務業務規模

世茂服務主席許世壇於業績電話會議表示，對於公司未來三年高速發展計劃，相信母企世茂集團 （00813） 能夠給公司很大的支持，因有非常多的土地儲備，且有八成以上集中在一、二線城市，能夠帶來較高的物業費收入，也有利於未來公司的增值服務業務。

總裁葉明傑表示，城市服務業務入場門檻高，加上有國家政策鼓勵，雖然仍在起步階段，但前景廣闊。公司發揮自身管理優勢，和多個城市簽署合作協議，現在部分項目已落地，計劃未來三年不斷擴大城市服務業務規模。

他又指，2019年至今，公司共收購12家物業管理公司，在公司管理下，被收購目標的淨利潤平均提高約35%，費用收繳率增加12個百分點。在投資策略方面，世茂服務短期將聚焦提升區域及城市的項目密集度；中長期而言，利用規模效益培育新增長引擎。

（第二版：新增管理層言論）

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編輯：陳華

港股 物業管理 世茂服務（00873）
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