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【阿斯利康疫苗】泰國重啟接種計劃 總理巴育第一個打

環球社會熱點 16:57 2021/03/15

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歐盟多國近日相繼出現，接種阿斯利康與牛津大學研發的牛津疫苗後出現血栓，不少已叫停接種計劃。早前同樣宣布停止的泰國卻急轉口風，將於周二（16日）重啟接種計劃，總理巴育及其內閣成員更是身先士卒，成為首批接種者。

【阿斯利康疫苗】血栓是甚麼？同牛津疫苗有關嗎？ 【下一頁】

泰國原是歐盟以外首個暫停接種牛津疫苗的國家，政府發言人周一（15日）卻公布，泰國在周二便會再次開始接種計劃，總理巴育及其內閣會在當天早上接種。泰國衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）周一早上稱，只要專家確保牛津疫苗的安全，便會安排巴育（Prayuth Chan-ocha）等高層官員接種，而且並非所有國家有接種牛津疫苗後出現血栓的副作用案例，所以預計會繼續接種計劃。

【阿斯利康疫苗】再多兩國停打牛津疫苗 阿斯利康堅稱無問題 【下一頁】

牛津疫苗是泰國新冠疫苗的主要供應商，預料提供6100萬劑供民眾接種，並在6月起將可在泰國境內生產，屆時會把接種計劃進一步擴張。泰國將入口100萬劑新冠疫苗，當中20萬劑是牛津疫苗，將安排醫療人員及高危群體接種。另外80萬劑為中國的科興疫苗，將於20日運抵泰國。

責任編輯：吳漢培

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