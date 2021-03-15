【育兒精明消費@iM網欄】布衛生棉、環保衛生巾及衛生杯？尋找更健康最舒適的生理期產品

上期的介紹，相信大家已經對傳統衛生巾有了一定的了解，這期，讓我們也與時並進，來瞭解和探究一下布衛生棉、環保衛生巾還有衛生杯。

布衛生棉，顧名思義就是用布料做的衛生巾，內部構造大致上都是以下這四層：

1. 刷毛布材質接觸層－最裏層接觸私密處，通常選用有機棉或有機彩棉絨等舒適的材質。

2. 超細纖維刷毛布吸水層－吸收鎖住經血。

3. 防水透氣膜防水層－又稱TPU，即可以防水又可以透氣，不侷促。

4. 純棉布花布層－以有機棉或純棉布做最外層，各式多變的花紋圖案。

所以如果第一次使用，只要心理上當自己在使用傳統衛生巾就好，把布衛生棉用自帶的扣子固定在內褲，按平日的習慣選擇衛生棉的大小長短，也是平均2-3小時更換一次就好。

替換下來的衛生棉當然不是隨手扔掉，而是再利用衛生棉的扣子，把有經血的那邊包在裡面，用拉鍊或收口的袋子裝起來，帶回家清洗晾乾後就可以再次使用了。女生們不用擔心在外一整天，用過的衛生棉會漏出血來弄髒手提包，因為衛生棉已經吸收住經血，而經血也會在2-3小時後凝固變乾，再加上扣起來的方法非常穩妥，所以可以安心使用。

清洗其實也沒有想像的那麼複雜，凳凳媽一直是手洗內衣褲的，如果你們有手洗內褲的習慣，可以不妨試試使用衛生棉。首先在流動的水下輕輕地搓洗，好的衛生棉應該已經可以沖洗掉大部分的經血；之後可以加些洗衣液或肥皂，再揉揉地搓洗幾下，再過清水，就可以晾乾了。習慣用洗衣機的妹妹們也可以在清水沖洗後，直接放進洗衣袋和衣物一齊清洗，方便省力。如果想去血漬，就需要把衛生棉泡在加了小蘇打的水裡2-3個小時。

環保衛生巾（聲稱由植物纖維製造，或者成分走塑可全降解），像是凳凳媽上期推薦的「natracare」。「natracare」不僅有環保衛生巾，還有環保有機衛生棉條，堅決杜絕殺蟲劑、鄰苯二甲酸酯或二噁英接觸妳最親密的肌膚，讓你清楚將什麼置入體內。

有很多女生在用過衛生棉條後，就會完全愛上，愛上的原因很多，例如置入體內，不會限制生理期的服裝穿著，甚至可以水上活動；可以最多6-8小時才更換，不用在生理期換大手提包，帶三顆小棉條已經可以滿足一天的活動安排。

如果你也和凳凳媽一樣，是衛生棉條的用家和愛好者，或者還可以試試月經杯（月光杯）。它比棉條更沒有存在感，是食品級的軟膠或PTC製成，可以最久12小時才更換一次，更可以重複使用5-10年。姐妹們不用擔心經血會在12小時內溢出來，其實一般女性一天的經血量只不過5-20ml而已。

月光杯用法與棉條相若，洗乾淨手將月經杯折壓後置入體內，雖是說得簡單，實際可能需要多次操作練習才上手。那每天更換的月光杯，只需以清水肥皂，或中性清潔劑清潔。

只在每次生理期前後，也就是經血來了，要開始使用月光杯的時候，和經期結束不再需要用月光杯時，用開水煮月光杯3-5分鐘，做徹底消毒才使用；經期後消毒完，就可以自然風乾收好，避免陽光照射。

衛生棉、環保有機棉條、月光杯，都各有優點，希望姐妹們在兩期衛生巾產品的介紹後，可以更愛惜自己，勇於嘗試，找到更健康最舒適更適合自己也更環保的生理期產品，生理期也可以取悅自己。

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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