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【業績│醫藥股】石藥集團去年純利升38.9%　末期息減少55%至9仙

股市 16:45 2021/03/15

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【業績│醫藥股】石藥集團去年純利升38.9%　末期息減少55%至9仙

石藥集團 （01093） 公布，去年純利升38.9%至51.6億元（人民幣，下同），末期息減少55%至9仙。集團收入增長12.8%至186.9億元，其中成藥收入升13.8%至204億元，維生素C跌3.2%至18.6億元，抗生素及其他則升30.4%至13.7億元。

成藥方面，神經系統疾病產品錄得銷售收入74.14億元，增加1.5%。其中恩必普的銷售收入增加17.4%，歐來寧減少63.6%。抗腫瘤產品錄得銷售收入62.94億元，增加29.0%。抗感染產品錄得銷售收入27.08億元，減少7.9%。

石藥獲美國藥監局批准試驗性新藥【下一頁】

維生素C方面，因疫情及供需關係等因素影響，產品價格自本年初開始呈現上升趨勢，市場需求保持強勁。集團已部署2021年維生素C擴產計劃，為進一步提升市場份額佔比、開拓空白及薄弱市場提供堅實基礎。

過往三年，集團在研發方面持續加大投入，研發費用複合增長率達到46.7%。去年研發費用達28.90億元（計入損益表中），按年增加44.5%，約佔成藥業務收入的14.2%。

內地醫保談判平均降價51%，詳見【下一頁】

集團會加大研究力度，加速在研300個新產品的進度，將着力推動小分子、大分子創新藥和新型製劑等15個戰略品種儘快上市。

目前有30個藥品處於註冊審評待批階段，41個產品正在開展臨床試驗（包括30個創新藥以及11個新型製劑），8個產品正在進行生物等效試驗，以及2個產品待批臨床批件。

相關文章：【新股IPO】和譽醫藥傳最快今年香港上市　集資逾19億元

 

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 純利 醫藥股 抗生素 石藥集團（01093）
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