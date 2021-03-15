【英倫的天空@iM網欄】英國疫情缓和 梅根趁你病攞你命

英國這幾天有不少利好消息，英鎊現在回穩，節節上升，三分之一國民成功打了疫苗，感染人數及死亡人數大幅回落，剛剛又開始中小學學生回校上課，大家相信英國是歐洲最快復甦的國家。有如幫約翰遜內閣打下強心針。

英國皇室卻一波未平， 一波又起。國家因疫情已經五勞七傷，連皇夫菲臘親王在院留醫，乖孫哈里竟然同梅根兩個一唱一和，唱衰皇室，此訪問絕對是精心策劃的一場公關蘇，有如公告全球，向白金漢宮發射重量級炸彈。梅根攻略上演，戲碼係種族歧視，精神創傷加被迫害，目的就是妖魔化皇室。我估英女皇都要講返句「好孫不如好孫新抱」了。

利字當頭，梅根的如意算盤係手上的皇室血脈，宣傳長賣長有，明顯又要名銜、又要話事、又要錢。情況就如公司的同事突然遠走他鄉，然後問番你點解唔繼續出糧分紅，真係好人都俾佢激壞。今次要看皇室的公關高手如何救駕。

「大衞叔叔，梅根自毁形象，唱衰家人冇運行，佢真係以為自己係戴妃受萬人愛戴咩！」

梅根實在有風駛盡艃，反而哈利身為皇室成員，自貶身份，沒有好好保護皇室名聲，令一衆英國皇室擁䕶者大失所望，恨鋼不成鐡。

英女皇踏入95 歲高齡，係最長壽的皇者，身經百戰，一封61字回應函字字珠璣，還有英式幽默。可以說是完勝。不過皇室瓷器又點同廟街缸瓦鬥呢？最後可能都係上演一幕表面同歡唱、齊慶賀的戲碼，給梅根一筆可觀的掩口費。如果哈里還有正常的邏輯思維，娶妻如此，想起被玩弄成搖錢樹，痴情漢為妻遠走美國定居，現在成全球小丑馬戲，哈里才是最大的輸家。

連英國名嘴摩根也看不過眼，指責梅根屈得就屈、大話連篇。竟為收到投訴就一怒辭職ITV， 連累我早上冇得再看摩根做節目。



作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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