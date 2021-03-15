【北水基金】上周15隻北水股票基金 僅吸312億資金

▲ 自去年下半年熱賣的北水股票基金，上周吸金額創今年新低。

內地公募基金銷情急降溫，暫未有改善，上周只得15隻偏股型基金首發，吸資332.05億元（人民幣，下同），平均每隻基金僅吸金約22億元，不單只較春節後的中位數約60億元低，更創今年新低紀錄。至於3月首半個月，迄今共有50隻新產品出台，但不少延長開售期，故未悉本月累計募集資金情況。此外，本周再有14隻北水基金逆市出台。

內地基金現贖回潮，但花旗仍看好恒指【下一頁】

面對熱捧的股票基金，由年初的小陽春變急遇冷鋒，業界紛變陣對應，最新是爆發出手自購潮，今年約有30間基金公司斥資購買自家基金，有投資經理用真金白銀作自購，亦有公司斥巨資落注，例如現正開賣的永贏惠添混合基金，公司斥5000萬元作自購，為近年最大額，而這首發產品的截止期為3月26日。業界分析此乃多贏局面，基金與投資者共進退，反映對產品有信心，以及對市場的前景抱長期樂觀看法。

不過，基金贖回潮陰霾難消，散戶寧可把閒資轉投存款。而90後的新生代，去年底才一窩鋒開戶，今年初逾百萬人瘋搶追星基金，如今內媒形容這批新基民上了成人禮，因熱捧的股票基金急挫兩成，當中不少是首次遇上個別爆款產品勁蝕。內地支付寶理財智庫再以「做時間朋友」為題，呼籲基民冷靜面對波動市，切忌盲目追漲殺跌、割肉贖回，且發表調查指，逾六成的90後定期投資用戶，打算以一年或以上作長期持貨，無意跟風急沽。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪