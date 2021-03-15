【虛擬資產】OSL獲證監會發牌後　完成首筆虛擬資產交易

▲ OSL Digital Securities今（15日）宣佈，該平台已完滿渡過試用期，現已正式上線，並已通過持牌交易平台完成首筆合規虛擬資產交易。

BC科技集團 （00863） 旗下全資附屬公司OSL Digital Securities去年12月成為首間獲證監會發牌的香港虛擬資產交易平台，可在香港從事受規管的虛擬資產經紀及自動化交易服務業務。OSL Digital Securities今（15日）宣佈，該平台已完滿渡過試用期，現已正式上線，並已完成香港首筆合規虛擬資產交易。

BC科技全日升14%，收報17.8元，成交6740萬。

BC科技旗下虛擬資產交易平台獲發牌，詳情可見﹕【下一頁】

OSL Digital Securities 現時只為機構投資者和專業投資者提供服務，容許用戶買賣或儲存數字資產，例如比特幣、以太坊，證券型代幣（STO）亦包括在內。該平台提供電子交易、場外交易、智能詢價系統及受保錢包等服務。平台運作受到適用於證券經紀商（即1號牌）及自動化交易場所（7號牌）相若的規定所約束。

OSL 首席執行官Wayne Trench表示，近日現有客戶及潛在客戶對比特幣的需求非常「鼓舞人心」，而香港數字資產的機構市場發展前景亦令人振奮。他指，在此情況下，有安全可靠的持牌交易平台就顯得更為重要。

他表示，現時該平台有監管機構進行監督，香港可以安全交易和儲存數字資產，為全球機構接納數字資產進程的一大里程碑。

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編輯﹕賴奕羚