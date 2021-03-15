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【網民熱話】有私樓解決人生九成煩惱？ 在親友面前更有尊嚴 網民：公屋都做到

理財智慧 18:33 2021/03/15

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有些人買樓是為了自住，有些人買樓是為了投資，其實買樓好處多多。近日有網民於網上討論區發文，指買到私人單位，解決到人生的九成煩惱。

樓主認為可以解決的煩惱：

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有網民十分同意樓主的說法，覺得人生不外乎物質追求，而學業丶事業丶住所丶財富丶生活水平和自由度都需要金錢來達成。雖然有人回應「只要有屋住，不論私樓或公屋，已可生活安定」，但是樓主反駁指生活安定並不一定幸福，有樓總好過沒樓。

【買樓理財】買樓最重要睇地點　資助房屋誕樓王　何文田夾屋1120萬沽【下一頁

不過有網民分享，他雖然已供款九成，亦有7位數字的積蓄，但不認同樓主的說法。有樓不能解決九成人生問題，如自己只能打工不能創業；婆媳問題；兒子找小學等等。而且舊同學聚會大多數聊車，不會提到樓宇，被人知道自己有樓更麻煩，網民親戚知道後「酸到不得了又咒我地負資產」，很沒意思。住公屋也可以做到樓主的想法，租金幾千元，一樣可以住私家醫院，老人院，更可以每年去旅行。

 

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責任編輯：張瑋婷

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