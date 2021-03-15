【逆市開店】日本罐頭酒吧mr.kanso登陸香港　玉子燒海鮮飯罐頭吸引嗎？（多圖）

▲ mr.kanso本月首度登陸香港，集合逾40款日本料理罐頭，包括蟹籽玉子燒罐頭。（mr.kanso提供圖片）

在日本經營近20年的罐頭酒吧餐廳mr.kanso，本月首度登陸香港，店舖設於銅鑼灣耀華街，以「享受罐頭與酒」為主題，集合逾40款日本罐頭，並將罐頭製成各式日本料理，重塑及扭轉大家對罐頭的想像。

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為打破對罐頭傳統刻板的印象，品牌與京都80年玉子燒老字號品牌「吉田喜」合作，在香港店推出mr.kanso蟹籽玉子燒罐頭。罐頭種類多元化，包括肉類、海鮮、飯類、水果及甜點等。其他罐頭料理亦包括mr.kanso西班牙海鮮飯、日式小吃如激辛咖喱、大阪燒、磨菇漢堡及海鮮茶碗蒸等。

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除了可於店內品嚐罐頭小吃，顧客亦可將全部罐頭帶回家，安坐家中都可享受日式風味。除了罐頭，店內亦提供特調雞尾酒、日本清酒、威士忌及手工啤酒等，體驗罐頭與酒的搭配。

為慶祝「mr.kanso」香港店開幕，香港店特別推出限量版日本直送罐頭禮盒，齊集8款人氣產品，為節日送禮提供另類而驚喜的選擇。

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責任編輯：朱悅瀅