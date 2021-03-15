【賢行軼事@iM網欄】真心推動也需包裝 從《狂舞派3》看社會責任及形象工程

2021年2月，終於可以走進電影院，到一間在網絡上被洗版的新電影院高先電影院看一齣純香港電影的續集《狂舞派3》！

電影依然熱血、青春、歌舞、本土，要感受這些預期的元素，絕對不會令一直捧場的觀眾失望。按劇情推演，因前作而成名的演員所面對的環境轉變和心路歷程的變化都很真實，恰到好處，現實和電影的穿插有點紀錄片的味道。

故事的主題我想以「矛盾」來概括，現實和理想的矛盾，價值觀的矛盾，看到電影海報可能略猜到一二，不劇透。

電影讓我反思，商業社會、大企業能為藝術和文化做些甚麼？其實不止藝術和文化，還可引伸其他議題，例如環境保護、運動體育、兒童和青少年發展等等。我自問屬於真誠希望能以商業社會力量，支持社會多元發展和議題的一群，但看著看著，也擔心自己變成電影中某些角色，只懂借用不同光環來包裝自己。

其實「矛盾」，源於雙方的不了解，也或許一方被欺騙、壓榨得太多，從而很難建立互信。作為商界一份子，只有以行動來改變對方的偏見，以行動來代替口號。

黃修平導演其中一個著墨，把矛盾拉到最闊來看，一方站於極高的道德高地來批判中間派，套用劇中一句對白，是去到中二病的程度。世界並非非黑即白，我個人一直相信任何事不應走向極端，總有方法解決矛盾，甚至能互相支持，只是大家願不願意。求同存異難不難？難。但存不存在？存在。至少我是其中之一，亦不是唯一。

盡一份力，在麵包和理想之間，為社會帶來平衡。

跟朋友討論，電影的世界觀有點小朋友，這確實是有點像還未長大的小朋友看世界的感覺，這可能因為篇幅及屬性所限，但就當作讓我們了解一下小朋友的感受，學習與他們溝通吧！

無論跟小朋友或大人溝通，其中一個要點，就是把事情說清楚，要說服他們就要讓他們看到不可以預見的將來，心裡感到安全、踏實。電影中的都市重建項目就是一個未知的將來，任何變動都會影響已習慣舊有生活的群體，無論那改變是好是壞，是否對社會帶來改善，做的是否好事或壞事，總有人會認為是壞事。公關公司也想到了這情況，也做了一些市場推廣上的基本工作，於現實世界好多公關公司可能也交到這功課，很多公關公司也只能交到這些功課而已。

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再好的事也需要包裝，包裝不是貶意，不是說謊，是能有效地傳達希望受眾感受到的訊息。電影中的公關公司弄了一整天都只是在畫裝飾用的花紙，只停留在舉行平面的活動，即只是停留在「傳達」這一層次，還未到達「感受」。很多市場策略都以為完成了廣告便完成了整個計劃，當然有些簡單的項目是可以的，複雜一點的是「感受」、「後續」，並為受眾思考他們還未想到的事情。

當然電影就是要安排公關公司做得不夠好才有戲演下去，但也有空間去思考若同一項項目交到我手上應該怎樣辦，如何能平衡各方因素下更立體地推動改變並化解矛盾，也是我們成年人的責任。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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