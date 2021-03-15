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【美國經濟】拜登據報考慮加企業稅、資本利得稅　1993年首次重大加稅

宏觀解讀 16:36 2021/03/15

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【美國經濟】拜登據報考慮加企業稅、資本利得稅　1993年首次重大加稅

美國或面臨28年來最重大的加稅措施，彭博引述消息人士指，美國總統拜登擬部署調高聯邦稅稅率，為1993年以來首次，用以支持長期經濟方案。報道指，拜登新方案與剛通過的1.9萬億美元紓困方案不同，規模將會更大，不再單靠政府舉債支付。消息指，企業稅、資本利得稅將成為拜登政府的考慮對象。

美國民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）多次提出徵收富人稅，報道指，拜登政府未擬考慮直接開徵富人稅，但建議確實以富裕人士為對象，廢除前任總統特朗普2017年的減稅法案，令稅制更加「遞進制（Progressive）」，用以在為基建建設、氣候變化和擴大對美國窮人的幫助等關鍵舉措提供資金。

彭博稱陳茂波不排除再加印花稅 最終報道「暫無意再加」，可見【下一頁】

美國進入夏令時間 美股提前一小時開市，可見【下一頁】

報道指，當局正考慮不同建議包括：

  • 企業稅從21%提高至28%
  • 削減所謂的穿透企業（pass-through business），如有限責任公司或合夥企業的稅收優惠
  • 提高收入超過40萬美元的個人所得稅稅率
  • 擴大遺產稅的範圍
  • 對年收入超過100萬美元的個人徵收更高的資本利得稅。

有獨立分析員指，拜登整個加稅方案將在10年間籌集2.1萬億美元，但報道指當局規劃未有如此進取。

相關文章：

【美國紓困】拜登簽1.9萬億美元紓困案　發每周300美元失業支票、冀獨立日生活如常（第二版）

【美國經濟】惠譽：美1.9萬億紓困 將帶來強勁經濟刺激

編輯：麥德銘

經濟 拜登 遺產稅 利得稅 美國民主黨

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