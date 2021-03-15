【大行報告】友邦去年業績倒退 野村維持「中性」評級　下調今明兩年新業務價值增長預測

友邦保險（01299）上周五（12日）公布去年全年業績， 純利按年倒退3.3%至57.79億元（美元，下同）， 按固定滙率計算，去年新業務價值按年跌33%至27.65億元，新業務價值利潤率52.6%，低於2019年的62.9% ，年化新保費按年跌20%至52.19億元。派末期息每股100.3港仙，全年股息合共為每股135.3港仙，按年升6.9%。

大行對友邦保險評級及目標價：

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野村發表研究報告指，友邦去年第四季新業務價值表現疲弱，按固定匯率計算，同比及環比分別倒退29%及11%，而中國市場去年下半年新業務價值同比倒退20%，跌幅高於上半年的13%，可見市場恢復速度緩慢，惟管理層表示今年「開門紅」表現強勁。

報告提到，友邦今年新業務價值增長25%，2022年及2023年預計分別增長29%及25%，基於相關預測，該行將友邦今明兩年新業務價值增長預測分別下調6%及7%，維持「中性」評級，目標價由94.17港元下調至93.41港元。

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記者﹕郭秀慧