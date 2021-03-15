【AirPods】郭明錤料AirPods今年出貨倒退最多15% 受低價產品衝擊、欠缺生態

▲ 「最強蘋果分析師」郭明錤預測，蘋果AirPods今年出貨將衰退10%至15%。

蘋果（美：AAPL）近年大受歡迎的無線耳機AirPods面臨內地高性價比產品挑戰，令其去年第三季的市佔率降至29%。有「最強蘋果分析師」之稱、天風證券分析師郭明錤最新預測，2021年AirPods出貨將倒退10%至15%，料出貨7500至8000萬部，較郭明錤早前預測調降30%至35%。

目前，市場共識2021年AirPods出貨成長25%至30%，錄得1.1億至1.2億部。

郭明錤稱，最新調查顯示，AirPods在2021年首三季度的出貨量將下滑約25%至5500萬部，即使下半年新款AirPods 3市場需求較預期佳，而令第四季AirPods出貨量持平，全年亦將倒退。

郭明錤續指，AirPods出貨倒退的原因，在於當硬件賣點難與競爭對手低價產品差異化時，又欠缺強大的生態來保護出貨增長。真無線藍牙耳機（TWS）市場近年快速增長，AirPods面臨的競爭加劇導致出貨量與市佔率同步衰退。

他認為，蘋果產品的競爭優勢在於提供「硬件、軟件與服務整合」的生態，而非單單硬件。AirPods的軟件與服務生態核心為Siri，但因Siri的競爭優勢並不顯著，當競爭對手逐漸改善的使用者體驗與同時推出低價策略時，AirPods因欠缺生態保護而令領先優勢差距縮小。

郭明錤：料蘋果明年推頭盔式AR產品 售價或達1000美元【下一頁】

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編輯：陳健婷