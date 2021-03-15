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【數碼支付】數碼支付公司Stripe市值950億美元　成未上市市值最高FinTech公司

科技 16:45 2021/03/15

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數碼支付服務供應商Stripe近日再籌得資金，估計市值衝破950億美元，成為目前全球估值最高，但未上市的金融科技（FinTech）企公司。

疫情下，網上銷售、數碼支付成為主流，數碼支付服務供應商Stripe近日再籌得資金，估計市值衝破950億美元，成為目前全球估值最高，但未上市的金融科技（FinTech）企公司。

近日Stripe宣布，籌得6億美元資金，整體估值達950億美元。本次主要投資人包括 Allianz X（安聯集團旗下數位投資部門）、Axa、巴美列捷福投資股份有限公司（Baillie Gifford）、富達管理研究公司（FMR）、紅杉資本（Sequoia Capital）及愛爾蘭國庫管理局（NTMA）。

>>>【iPhone 13】盼指紋辨識設計回歸iPhone 13　疫情戴口罩令Face ID成問題

Stripe表示，將利用這筆資金投資歐洲業務，特別是都柏林總部，以支持歐洲重量級企業客戶的強勁需求，並擴大全球支付和財政網路。Stripe目前在 42 國設立營運據點，31個位於歐洲。

該公司指出，雖然全球經濟在2020年加速網絡發展，但目前只有14%商務是在網上進行。Stripe共同創辦人兼行政總裁John Collison表示，Stripe今年在歐洲特別是愛爾蘭做許多投資。

據PitchBook統計，Stripe於2020年4月公布的估值為360億美元。去年4月，該公司集資時提到，疫情讓原本需要數年才能完成的數碼化轉型壓縮到數週。

按報導指出，Stripe已成為目前估值最高的，但未上市的FinTech企業，科技狂人Elon Musk、知名創投家Peter Thiel及Alphabet創投部門Capital G都曾出資。

>>>【WhatsApp新功能】WhatsApp擬引進播放速度調整功能　語音訊息可自行調整語速

責任編輯：李彥煒

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