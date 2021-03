【阿斯利康疫苗】教師接種後死亡 意大利停用牛津疫苗

全球多國正接種阿斯利康(Astrazeneca)與牛津大學研發的新冠疫苗,但各地相繼有民眾接種牛津疫苗後嚴重過敏或出現血栓。意大利有一名教師接種牛津疫苗後死亡,該區宣布暫時停用牛津疫苗。

路透社報道,意大利北部皮埃蒙特區(Piedmont)一名教師早前接種牛津疫苗,其後於上周六(13日)死亡。當局未有透露這名教師的死因和具體症狀,僅表示由於歐洲多個地區都停用牛津疫苗,當局決定採取預防措施。

當地政府並未於聲明中透露教師接種疫苗批次,但意大利媒體指出涉事牛津疫苗批次為ABV5811。據悉,當局正等待詳細檢查結果,以確定教師的死因是否與接種牛津疫苗有關。

當地衛生部門負責人伊卡爾迪(Luigi Genesio Icardi)指出:

這是極謹慎的舉措,我們正在查證(死亡個案與接種疫苗)是否有關聯。而目前疫苗接種方面沒有出現重大問題。

(It is an act of extreme prudence, while we verify whether there is a connection. There have been no critical issues with the administration of vaccines to date.)