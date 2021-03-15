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【阿斯利康疫苗】教師接種後死亡 意大利停用牛津疫苗

環球社會熱點 16:26 2021/03/15

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全球多國正接種阿斯利康（Astrazeneca）與牛津大學研發的新冠疫苗，但各地相繼有民眾接種牛津疫苗後嚴重過敏或出現血栓。意大利有一名教師接種牛津疫苗後死亡，該區宣布暫時停用牛津疫苗。

【新冠疫苗】打疫苗後可放假 日本擬推奇招鼓勵接種  【下一頁】

【阿斯利康疫苗】血栓是甚麼？同牛津疫苗有關嗎  【下一頁】

路透社報道，意大利北部皮埃蒙特區（Piedmont）一名教師早前接種牛津疫苗，其後於上周六（13日）死亡。當局未有透露這名教師的死因和具體症狀，僅表示由於歐洲多個地區都停用牛津疫苗，當局決定採取預防措施。

當地政府並未於聲明中透露教師接種疫苗批次，但意大利媒體指出涉事牛津疫苗批次為ABV5811。據悉，當局正等待詳細檢查結果，以確定教師的死因是否與接種牛津疫苗有關。

當地衛生部門負責人伊卡爾迪（Luigi Genesio Icardi）指出：

這是極謹慎的舉措，我們正在查證（死亡個案與接種疫苗）是否有關聯。而目前疫苗接種方面沒有出現重大問題。

（It is an act of extreme prudence, while we verify whether there is a connection. There have been no critical issues with the administration of vaccines to date.）

據悉，意大利西西里早前有兩名男子接種牛津疫苗後死亡，意大利當局上周四（11日）已宣布停用涉事批次疫苗。

圖解接種疫苗注意事項

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責任編輯：鄭錦玲

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