電器愈來愈唔耐用？英擬立法圖延長使用壽命至10年

近年出廠的家庭電器，使用壽命往往較以前的短，這似乎並非錯覺，英國計劃立法處理有關問題，擬對廠商提出要求，設法令電器的使用壽命達到10年或以上。電器快速壞掉後再買新電器，產生大量廢料，造成環保問題，英政府希望新措施可減低碳排放。

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《衛報》報道，英國為解決如洗衣機、洗碗機、雪櫃、電視等電器「過早退化」（premature obsolescence）的問題，正推動立法，對廠商提出種種法定要求，如須設法令零件更易取得等，從而延長使用壽命。

當局目標是將每年電子廢物棄置量，減少150萬噸。此外，當局亦計劃立法要求廠商提高電器的能源效率，使之更省電，料每年可為消費者節省75英鎊（約810港元）開支。

商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）表示，希望收緊電器產品標準，即使出故障亦可以修理，而非棄置，為消費者省錢的同時，亦可保護環境。他又提到，英國正向2050年淨排放為零的目標前進，期望新的能源效益政策可減碳排放。

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責任編輯：林建忠