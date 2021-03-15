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【新股IPO】 百融雲創傳本周預路演 集資約23億元　市值高達263億

股樓投資 16:26 2021/03/15

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外電報道指，早前已成功通過上市聆訊，並將以同股不同權架構來港上市的百融雲創，正進行預路演，初步計劃集資約5億美元，保薦人為摩根士丹利、中金及民銀資本。

百度擬明日招股 集資最少30億美元抽唔抽？ 認購百度前的五大不可不知，見【下一頁】

成立於2014年的百融雲創為獨立AI技術平台，公司收入主要分為分數據分析、精準營銷及保險分銷服務三大板塊。截至去年9月底止，公司收入按年下跌17田2.1%至7.64億元人民幣；未經審核經調整EBITDA按年增29.8%至8320萬元人民幣。

百融雲創是次集資所得，主要用於提升產品功能及性能、加強研發投入、擴充現有產品及服務供應、改善技術能力及作營運資金及一般企業用途。

百度9888明日招股抽唔抽？ 入場費14899元　招股價上限295元，見【下一頁】

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記者：張以正

 

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