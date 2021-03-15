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【大行報告】大和指港鐵維持派息不變令投資者放心　重申「買入」評級

股樓投資 16:16 2021/03/15

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大和發表研究報告指，港鐵(00066)去年基本業務利潤跌58.7%至43.8億元，主要受鐵路方面虧損拖累，不過集團維持每股派息不變，估計可令投資者放心並對估值有幫助，重申「買入」評級，目標價由52.1元升至53.8元

該行指出由於公司鐵路營運經營成本龐大且固定，不過受封關及本地客運下跌影響，鐵路盈利顯著受影響，留意到利潤較高的跨境業務及關口重開可見性較低，所以將公司2021至2022年淨利及每股盈測降39%，以反映跨境業務持續虧損的影響。不過大和認為公司整體盈利仍受物業銷售利潤支撐，總共17個項目已招標，涉及2.3萬伙，同時疫情對公司影響最嚴峻的階段估計已過去，料港鐵經營環境將逐步改善

大和指出雖然鐵路經營環境困難，公司維持每股派息不變，反映港鐵透過派息展示承諾，留意到公司自2006年起一直增派息，2016及2017年更派發特別息，相信現代化是市場對地產公司及企業估值的重大因素，而公司的派息政策亦展示了現代化的決心。該行相信港鐵維持每股派息對集團作為高價值香港企業的地位有利。

大行對港鐵評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

港鐵公司（00066） 港股

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