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【買樓理財】買樓最重要睇地點　資助房屋誕樓王　何文田夾屋1120萬沽

股樓投資 16:21 2021/03/15

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雖然疫情重挫本港經濟，但住宅市場未受太大影響，延續一直以來的「神話」。及至近期，除了私樓市場屢錄高價成交，資助房屋市場也誕樓王。去年首度晉身千萬行列的何文田夾屋欣圖軒，近期再屢逾千萬成交，不但貴絕全港夾屋，更是全港最貴的資助房屋單位。

土地註冊處顯示，欣圖軒2座低層D單位，實用面積725平方呎，三房連套房間隔，本月初以1,120萬元已補價易手，實用呎價約15,448元，創屋苑新高，更貴絕全港資助房屋。

資料顯示，原業主於2010年以530萬元已補價購入單位，持貨約11年，現帳面賺590萬元，物業期內升值1.1倍。值得留意的是，翻查屋苑成交紀錄，屋苑對上一宗高價成交，追溯至去年5月，當時1座中層J室，實用面積725平方呎，以1,095.5萬元已補價易手，創下當時全港資助房屋成交價新高。

延伸閱讀【筍盤推介】鐵路上蓋大型屋苑落樓就係商場　望翠綠景3房戶間隔好實用　叫價仲平過銀行估價【下一頁

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欣圖軒為夾屋，位處何文田忠孝街，最大賣點是鄰近多個新晉豪宅屋苑，而且有名校網，故曾誕多個資助房屋樓王。所謂夾屋，全稱是「夾心階層住屋」，是政府於1993年推出，為收入不足以購買私人物業，但又不符合申請居屋、公屋資格的「夾心階層」解決住屋問題的計劃。

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撰文 : 黃卓賢

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二手市場 夾屋 樓價 欣圖軒 何文田

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