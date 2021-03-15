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南航上月旅客周轉量升1.3倍　內地民航局爭年內旅客量恢復至疫情前9成　

股市 17:47 2021/03/15

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內地民航局爭年內旅客量恢復至疫情前9成　東航南航見52周高

內地民航業復甦勢頭持續，南航 （01055） 2月份旅客周轉量急反彈。內地民航局今早會見傳媒指，內地民航業正處恢復增長期，行業將力爭全年運輸總規模恢復至疫情前80%以上，旅客運輸量恢復至疫情前90%左右，貨郵運輸量與疫情前基本持平，努力實現航空企業減虧增盈。

南航上月國內旅客周轉量升2.4倍

南航公布，2月份客運運力投入（按可利用座公里計）同比上升65.1%，其中國內同比上升138.5%、地區和國際分別同比下降6.1%和76.6%；旅客周轉量（按收入客公里計）同比上升127.1%，其中國內同比上升236.7%、地區和國際分別同比下降16.4%和80%；客座率為64.8%，同比上升17.7個百分點，其中國內同比上升19.3個百分點。

貨運方面，2021年2月貨運運力投入同比上升72.9%；貨郵周轉量同比上升66.5%；貨郵載運率為56.6%，同比下降2.2 個百分點。

內航股造好

三大內地航空股今日明顯跑贏大市，南航全日大升9.4%、東航 （00670） 升6.8%，兩者齊見逾52周高位。另外，中國國航 （00753） 升6.6%，本地航空股國泰航空 （00293） 也升2.7%。

內地民航局發展計劃司副司長張清表示，當前新冠肺炎疫情是影響民航行業恢復發展的最大不確定因素。內地民航局今早表示，2月民航旅客運輸量2394.8萬人次，按年增長187%。

內地早前推出「疫苗護照」制度，國家衛生健康委副主任李斌稱，會首先關注各國在新冠病毒疫苗接種後所採取的政策和措施，包括關於接種疫苗後的人群國際通行的問題。內地當局正積極研究相關政策，由聯防聯控機制相關部門在牽頭該項工作，當政策作實時會及時向社會發布。

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港股 國泰航空（00293） 國泰航空 疫苗 南方航空（01055） 中國東方航空（00670） 中國國航（00753）

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