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【新股IPO】汽車之家2518首日掛牌高開2.7% 收市報180元 一手帳面賺370元

股樓投資 16:36 2021/03/15

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汽車之家（02518）今日掛牌，高開2.7%報181元，曾高見184.6元，低見178.2元，收市報180元，以每手50股計，一手帳面賺370元。

汽車之家挾着中概股之名回港第二上市,是內地領先汽車消費者在線服務平台，截至去年底止的移動端日活躍用戶計，汽車之家於汽車服務平台中排名第一。是次來港上市共發售3,029.12萬股，當中包括1,009.68萬股舊股。

百度第二上市成功闖關 明日招股抽唔抽？　看清百度三大亮點，見【下一頁】

該股認購反應只屬一般，公開發售獲近10倍超額認購，一手中籤率35%，最終發售價為176.3元，其最高發售價為251.8元，料集資淨額約34.45億元。

是次集資所得，主要用作投資技術與產品開發、孵化新業務、提高公司國內外地位及發展汽車生態系統等。上市聯席保薦人分別為中金、高盛及瑞信。

汽車之家2518截飛 每股定價176.3元 較美股折讓5.5%，見【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

 

汽車之家（Autohome，美：ATHM） 汽車之家—S（02518） 中國概念股 IPO 港股

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