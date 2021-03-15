【網民熱話】幾年前為家人還債「落車 」 最近再成功上車 網民：歡迎回歸大家庭！

上車是大部分香港人的夢想，但同時也有不少人因為各種各樣的原因「落車」。有些人可能在金融風暴時虧損太多，得賣樓宇來幫補；有些人可能急用錢而賣樓。近日有網民於網上討論區發文，指自己當年換樓後再落車，到今年終於再上車。

樓主經歷：

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網民紛紛留言恭喜他，更對他為幫家人還債毅然賣樓的行為讚不絕口，「屋企人重要，錢財身外物，之後大把機會搵得翻。」，也歡迎他回歸「日日唱衰年年賺」的上車大家庭。樓主說明自己當初賣樓所賺的錢一直存着，又靠自己節衣縮食才得以買樓。

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不少網民覺得再次上車是一件好事，不會再有飄飄泊泊的感覺。樓主也回應，自2017年落車後心一直不安穩，直至再上車後才放下心來。

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責任編輯：張瑋婷