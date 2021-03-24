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【百度股價】百度AI芯片「昆侖芯片」獨立籌18億元　最新估值逾150億元、下半年量產新芯片

股市 13:40 2021/03/24

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【新股IPO】百度旗下AI晶片業務籌18億元　最新估值達156億元

百度 （09888） 剛在香港完成第二上市，百度最新正式公布，旗下AI芯片部門「昆侖芯片」完成新一輪融資，首款使用三星14納米製程的芯片「百度昆侖1」於2019年成功流片，2020年量產，預計今年下半年推出「百度昆侖2」，將會使用7納米製程，可較「百度昆侖1」提升3倍性能。市場消息指，昆侖芯片籌集2.3億美元（約18億港元）。該業務最新估值達到20億美元（約156億港元）。

李彥宏向本報親解：百度智能車　最遲2024量產，可見【下一頁】

百度表示，是次融資由CPE源峰（中信產業基金）領投，IDG資本、君聯資本、元禾璞華跟投。華興資本 （01911） 為今次交易的獨家財務顧問。

目前，昆侖芯片主要被百度應用於智能電動汽車和雲計算業務。此次獨立融資完成後，百度昆侖會加快覆蓋更多場景，也會積極拓展外部客戶、全面賦能多場景應用。

在昆侖芯片之外，百度還運營著另一家名為鴻鵠（Honghu）的晶片公司。

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編輯：吳敏芳

股票 百度（美：BIDU） 百度集團—SW（09888） 晶片 IPO 人工智能

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