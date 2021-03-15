【iPhone換機優惠】Citibank夥csl首推「iPhone for Life」計劃　以7折優惠買iPhone 12

▲ Citibank宣布夥CSL Mobile合作，推出「iPhone for Life」計劃，顧客可以24個月月供方式購買iPhone，並以保證回購價升級換新iPhone。

想換iPhone 12的朋友請注意！Citibank於今（15日）宣布夥CSL Mobile合作，在港正式推出「iPhone for Life」計劃。顧客可以24個月月供方式購買iPhone，並以保證回購價升級換購新iPhone。據csl網站提供資料顯示，該計劃相當於以7折優惠購入iPhone。

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由現時開始至5月31日，Citi信用卡的客戶，只要收到花旗銀行發出的「iPhone for Life」邀請函，在1O1O Center、csl及香港電訊專門店選購iPhone 12系列，並同時簽訂24個月的指定1O1O/csl 5G服務計劃，便可選擇分25期支付iPhone款項，更享實際0%年利率。在24個月後，顧客可在1O1O或csl指定門市，收取保證回購價以換購新iPhone，或選擇保留原有的iPhone。

另外，首1,000名參與「iPhone for Life」的合資格客戶，可獲贈 Powerbeats Wireless 一部。有興趣人士，可點擊此網址瀏覽計劃詳請。

責任編輯：李寶如