  • 23°C
香港時間 : 2021315日 (一) 19:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone換機優惠】Citibank夥csl首推「iPhone for Life」計劃　以7折優惠買iPhone 12

科技 18:15 2021/03/15

分享：

Citibank宣布夥CSL Mobile合作，推出「iPhone for Life」計劃，顧客可以24個月月供方式購買iPhone，並以保證回購價升級換新iPhone。

想換iPhone 12的朋友請注意！Citibank於今（15日）宣布夥CSL Mobile合作，在港正式推出「iPhone for Life」計劃。顧客可以24個月月供方式購買iPhone，並以保證回購價升級換購新iPhone。據csl網站提供資料顯示，該計劃相當於以7折優惠購入iPhone。

＜＜【蘋果環保政策】iPhone 12啟用新維修方案　玻璃機背可提供單獨維修服務

＜＜【iPhone 12】撤離中國？蘋果或將一成iPhone 12生產工作轉移至印度

由現時開始至5月31日，Citi信用卡的客戶，只要收到花旗銀行發出的「iPhone for Life」邀請函，在1O1O Center、csl及香港電訊專門店選購iPhone 12系列，並同時簽訂24個月的指定1O1O/csl 5G服務計劃，便可選擇分25期支付iPhone款項，更享實際0%年利率。在24個月後，顧客可在1O1O或csl指定門市，收取保證回購價以換購新iPhone，或選擇保留原有的iPhone。

另外，首1,000名參與「iPhone for Life」的合資格客戶，可獲贈 Powerbeats Wireless 一部。有興趣人士，可點擊此網址瀏覽計劃詳請。

責任編輯：李寶如

相關文章

【蘋果動向】分析師料蘋果自研5G晶片　最快在2023年亮相
今日
【蘋果動向】分析師料蘋果自研5G晶片　最快在2023年亮相
【印度市場】傳Google計劃將部分Pixel產能轉移至印度　擴大當地產能
2021/03/12
【印度市場】傳Google計劃將部分Pixel產能轉移至印度　擴大當地產能
【蘋果動向】蘋果將更改產品序號生成方式　今年起於Mac、MacBook 率先採用
2021/03/11
【蘋果動向】蘋果將更改產品序號生成方式　今年起於Mac、MacBook 率先採用
【蘋果春季發佈會】傳蘋果本月舉行　哪些新品有機會登場？
2021/03/09
【蘋果春季發佈會】傳蘋果本月舉行　哪些新品有機會登場？
流動裝置 5G 電訊 csl 1O1O 花旗銀行 服務 iPhone 12 信用卡 興趣

上一篇文章

【電動車】BMW宣布將MINI轉型為純電動車品牌　2030年停產燃油車

下一篇文章

【電動車】福斯汽車擬裁員5,000人　削減固定成本開支
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【數碼轉型】香港電訊藉開源軟件　助加快服務平台推新服務
【數碼轉型】香港電訊藉開源軟件　助加快服務平台推新服務
【串流平台】Netflix擬展開新測試政策　打擊密碼共享帳號
【串流平台】Netflix擬展開新測試政策　打擊密碼共享帳號
Google推Chrome 89新版本　可減少記憶體用量提升載入速度
Google推Chrome 89新版本　可減少記憶體用量提升載入速度
【蘋果動態】蘋果初代HomePod宣布停產　HomePod mini擔大旗
【蘋果動態】蘋果初代HomePod宣布停產　HomePod mini擔大旗
【三星新機】三星宣布3月17日舉行發表會　料公布Galaxy A系列3款新手機
【三星新機】三星宣布3月17日舉行發表會　料公布Galaxy A系列3款新手機
【新能源車】電動車電池爭奪　Tesla自研電池降成本
【新能源車】電動車電池爭奪　Tesla自研電池降成本