【iPhone 13】盼指紋辨識設計回歸iPhone 13　疫情戴口罩令Face ID成問題

▲ 市場認為，由於屏幕指紋辨識技術是一個重大的功能改變，因此搭載指紋辨識技術，或需要真正稱為「iPhone 13」的新機體，推出時間最快應該會在2022年下半年。

新冠肺炎疫情在全球仍然持續，人人戴上口罩，Apple（蘋果）iPhone的Face ID解鎖就頻頻出現問題，不少人都希望指紋解鎖回歸iPhone，到底iPhone 13能夠把指紋解鎖帶回？

現時人們外出都要戴口罩，令iPhone的Face ID解鎖成問題。雖然Apple在iOS 14.5更新後，可讓 Apple Watch用戶以手錶來解鎖iPhone ，但這對於沒有蘋果手錶產品的用戶而言就不太理想。因此，不少傳言皆稱，Apple很有可能會在iPhone 13系列上增加屏幕指紋辨識。

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今年初，高通（Qualcomm）推出了新一代的屏幕下指紋辨識感測器，號稱其辨識速度比以往的技術快50%，且該指紋辨識感測器目前已搭載於三星（Samsung）Galaxy S21系列手機當中。唯《9to5mac》報導則指，雖然這款感測器辨識速度相當快且穩定性高，但是辨識的速度仍不及iPhone的Face ID。

如按《9to5mac》預測，即使Apple要採用Qualcomm的技術，至少也要一年時間準備。按《彭博社》早前報導，今年下半年將推出的iPhone型號，可能只是「S」級的升級，也就是「iPhone 12s」，由於屏幕指紋辨識技術是一個重大的功能改變，因此搭載指紋辨識技術，或需要真正稱為「iPhone 13」的新機體，推出時間最快應該會在2022年下半年。

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責任編輯：李彥煒