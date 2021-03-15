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【大行報告】美銀指融創服務受惠母企收購開元物業 前景較同行優勝

股樓投資 15:45 2021/03/15

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美銀證券發表研究報告指，融創服務（01516）去年度業績錄得強勁增長，收入按年增長63%，然而該行指，其收入增長預測仍較該行低13%，而核心淨利則較預測高16%。

大行對融創服務評級及目標價：

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美銀指出，融創服務繼續獲得母企融創中國 （01918）龐大土儲支持，特別是公司去年收購開元物業，預期未來幾年管理總建築面積將持續增加，預期2020至2023年核心盈利複合增長63%，較同行優勝。

該行預料，融創服務的第三方項目佔比也在提升，去年合約面積中有24%來自第三方，佔比按年大幅增加23個百分點，增長可期，因此重申「買入」評級，目標價由28元下調至27元。

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記者﹕郭秀慧

 

收購 中國 買入 目標價 物業 大行報告 融創服務（01516）
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