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【港元定期存款】恒生中銀齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？

Hot Talk 15:46 2021/03/15

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甫踏入3月，中銀香港、滙豐及渣打齊減港元存息，如今恒生也出手。

美國10年期債息的升跌仍主宰全球投資情緒，但在波動市下，銀行無懼港滙略走弱，照減港元定期存款息率，3月份本來恒生（00111）的港元定存息企硬，但新近終追趕降息大潮，全面下調短中長港元定存年息0.05厘，目前其新息率最高是半年及一年齊報0.2厘。

部分大行中長期港元定存息率，可按下圖了解

    點擊圖片放大

這是繼中銀香港（02388）於上周五（3月12日）全線減息以來，第2間大行減港元定存息率。專家預計大行一減再減，中小行料再高舉免戰牌，甚至跟減，畢竟還有半個月是季結，但一個目拆息續偏軟，今天（15日）兩連跌，低見0.16厘。

無懼百度招股抽資，大行仍一周兩減存息【下一頁

單以大行港元定存比併，3間發鈔行已先後劈息，目前3個月港元定存年息，罕現恒生跟上述3間發鈔行行齊報0.15厘，息率同樣不及另一中資大行工銀亞洲的0.4厘。至於半年期，工銀也以0.5厘，跑贏渣打的0.27厘，而滙豐（HSBC）、中銀香港及恒生俱為0.2厘。一年期亦以工銀的0.5厘，在大行中稱霸。

展望本周的存息巿況，市料觀望氣氛甚濃，業界聚焦周四（18日）聯儲局議息後的最新啟示等變數，才謀靜而後動。順帶一提，儲局緊急劈息距今剛好一年，而大小港銀的半年以上長息，爭相由兩厘或以上，現已急降至遠低於1厘，凸顯存息減快加慢。

華僑銀行經濟師謝棟銘指，以貸存比率持續低企多年，反映頭寸供應充裕，港元更呈供過於求，料一個月拆息約在0.1厘至0.2厘徘徊，港滙則在7.76至7.78上落。

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記者:曾桂芬

責任編輯:梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 港元定期存款 定期存款

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