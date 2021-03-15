【異動股】2月內地客運量增近兩倍 南航升近一成

疫情緩和後，內地航空業復甦。內地民航局公布，2月民航旅客運輸量達2394.8萬人次，按年增187%；期內完成貨郵運輸量45.9萬噸，按年增55%。

民航局指，今年行業仍處於恢復增長期，民航行業整體形勢持續穩定，而疫情仍是目前最大的不確定性因素。行業正努力將全年運輸總規模恢復至疫情前80%以上，旅客運輸量恢復至約疫情前90%，貨郵運輸量與疫情前基本持平，並實現航空企業減虧增盈。

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今年當局發表的工作報告提出，民航發展基金徵收標準在此前降低50%的基礎上再降低20%。民航局表示，調整，航空公司需繳納的民航發展基金標準較2019年前降低了60%，預計在正常情況下每年可減輕企業成本支出約80億元人民幣。另一方面，政策將可釋放國家支持民航實體經濟發展的積極信號，增強行業發展信心和動能。

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今日航空相關股份造好，南航（01055）現升9.4%，報6.14元；東航（00670）升6.8%，報3.91元；國航（00753）升6.6%，報7.07元；國泰（00293）升2.7%，報7.56元；首都機場（00694）升0.8%，報6.52元。

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