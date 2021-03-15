  • 25°C
香港時間 : 2021315日 (一) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳門提前派發現金 4月起每位永久居民派1萬元 另投放 50億元刺激消費

環球政經 16:11 2021/03/15

分享：

澳門政府推出「保就業、穩經濟、顧民生計畫」，將於4月起陸續推出，當中發放現金部分將會提早進行，另外亦會推出促進本地消費計畫、澳人食住遊、長者消費優惠、提升職業技能，及稅務減免等利民措施。

【大行報告】憧憬訪澳門旅客人數回復正常 瑞銀點名看好呢3隻濠賭股：【下一頁

按照早前（15日）頒佈的細則，澳門永久居民將獲派1萬元，非永久居民6千元，現金將提前至下月起發放。計畫中最矚目的為 5月起將推出的電子消費優惠及長者消費優惠計畫。電子消費優惠對象是澳門居民、外地僱員及在澳門就讀的外地學生，電子消費每 50元即可獲贈 5張 10元的消費券。優惠券以「3倍核銷」方式使用，每月領券上限 600元，每日領券上限 200元。政府會投放 50億元，預計可拉動 3倍消費。

【澳門疫情】賀一誠打第一針稱無不良反應 重申市民可按意願選擇接種疫苗：【下一頁

此外，針對長者可能不懂使用電子移動支付系統，65歲或以上澳門居民 5月起可通過「長者卡」(澳門通)，有上限 5,000元的消費優惠，消費滿 30元可立即減 10元。長者亦可以手機方式參與電子消費優惠，預計投放 5.67億元。


旨在促進本地消費的「澳人食住遊」計劃預計於4至12月推行，延續去年「心出發•遊澳門」基礎上，發掘更多本地遊路線行程，每名參與本澳居民可獲 280元的旅費補助，此外獲一次 200元酒店住宿補助。澳門政府另調整職業稅退稅，退還 2019年度職業稅已繳稅款 60%增至70%，退稅上限由 14,000元增至 20,000元。另投放 3.34億元用作提升職業技能。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

經濟 保就業 賀一誠 澳門 疫苗

上一篇文章

【沙塵暴】北京現近10年最強沙塵暴　「推開窗以為係黃昏」

下一篇文章

【大行報告】高盛將呢隻物管股列入「確信買入」名單　認為近期股價回調幅度不合理　現價為買入機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【樓市熱話】元朗公屋樓價突破500萬 登新界西北公屋王 網民驚嘆：三十年公屋都500萬？？
【樓市熱話】元朗公屋樓價突破500萬 登新界西北公屋王 網民驚嘆：三十年公屋都500萬？？
【網民熱話】月光族因疫情減出外 成功儲到數萬元　網民：人工少了 條數都是差不多
【網民熱話】月光族因疫情減出外 成功儲到數萬元　網民：人工少了 條數都是差不多
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上