澳門提前派發現金 4月起每位永久居民派1萬元 另投放 50億元刺激消費

澳門政府推出「保就業、穩經濟、顧民生計畫」，將於4月起陸續推出，當中發放現金部分將會提早進行，另外亦會推出促進本地消費計畫、澳人食住遊、長者消費優惠、提升職業技能，及稅務減免等利民措施。

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按照早前（15日）頒佈的細則，澳門永久居民將獲派1萬元，非永久居民6千元，現金將提前至下月起發放。計畫中最矚目的為 5月起將推出的電子消費優惠及長者消費優惠計畫。電子消費優惠對象是澳門居民、外地僱員及在澳門就讀的外地學生，電子消費每 50元即可獲贈 5張 10元的消費券。優惠券以「3倍核銷」方式使用，每月領券上限 600元，每日領券上限 200元。政府會投放 50億元，預計可拉動 3倍消費。

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此外，針對長者可能不懂使用電子移動支付系統，65歲或以上澳門居民 5月起可通過「長者卡」(澳門通)，有上限 5,000元的消費優惠，消費滿 30元可立即減 10元。長者亦可以手機方式參與電子消費優惠，預計投放 5.67億元。



旨在促進本地消費的「澳人食住遊」計劃預計於4至12月推行，延續去年「心出發•遊澳門」基礎上，發掘更多本地遊路線行程，每名參與本澳居民可獲 280元的旅費補助，此外獲一次 200元酒店住宿補助。澳門政府另調整職業稅退稅，退還 2019年度職業稅已繳稅款 60%增至70%，退稅上限由 14,000元增至 20,000元。另投放 3.34億元用作提升職業技能。

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責任編輯：翁嘉陽