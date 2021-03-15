英女王膝壓梅根？《查理周刊》嘲諷封面漫畫捱批

英國哈里王子與夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費的訪問後，哈里梅根隨即成為輿論焦點。法國雜誌《查理周刊》最新一期封面漫畫，描繪英女王伊利沙伯二世以半跪方式，用膝蓋壓着哈里王子妻子梅根的頸部，以美國黑人弗洛伊德被白人警員跪頸致死事件諷刺英國王室，引起各界憤怒。

威廉王子反駁哈里梅根：王室絕無種族歧視 【下一頁】

英國哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）接受美國名嘴奧花雲費訪問，提出了一系列針對王室的指控，包括種族歧視、兒子膚色及精神健康等問題。

《查理周刊》上周六出版的新一期中，封面亦乘機嘲諷英國王室。漫畫中的英女王身穿黃色套裙，面目憎獰地以膝蓋壓著梅根的頸，封面標題寫著「為什麼梅根要離開白金漢宮」，再配以梅根回應「因為我不能呼吸」。漫畫同時涵蓋英國王室風波及美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸死亡兩則熱話，惹起的更多是猛烈抨擊。

哈里梅根脫離王室錢從何來? 原來靠父幹 【下一頁】

力倡種族平等的Runnymede Trust創辦人貝古姆（Halima Begum）表示，該漫畫「完全是一個錯誤」（wrong on every level）。她指把英女王比喻為殺害弗洛伊德的警察絕對不是有幽默感或挑戰種族主義，而且會全面降低兩宗事件的嚴重性，純粹是冒犯他人。

《查理周刊》經常以諷刺及大膽方式繪畫政治及公眾人物而聞名。該雜誌於2015年出版了諷刺《先知穆罕默德》的漫畫後，兩名穆斯林闖入雜誌總部大樓射殺工作人員，造成12人死亡。

責任編輯：郭麗明