【網民熱話】用中文回覆電郵卻被上司罵沒文化 網民：他自己也講中文，也沒文化

從古至今，香港人一直當英文是第二母語，就連日常生活說話都總夾雜着幾句英文。習慣了看到英文電郵就用英文回覆，但又有沒有想過這不是必然的？近日有網民於網上討論區發文，指自己用中文回覆了同事的電郵後，上司指責他不用英文回覆令自己部門看起來沒有教養。

樓主經歷：

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不少人覺得上司過度反應，認為上司可以婉轉說話，又不是什麼大事，頂多下次用英文回覆，更指上司是「某程度自己人都睇死自己人，想進步都難」。而且香港法定語言是中文，網民笑言樓主下次可以在上司說中文罵他沒文化。

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不過亦有人覺得樓主做法不對，雖然一如上司所說是不成文規定，但是樓主也應要留意行業和公司文化。而且中文博大精深，要寫一封商業書信要注意很多地方，如錯字百出或口語化，十分困難。

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責任編輯：張瑋婷