  • 23°C
香港時間 : 2021315日 (一) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】用中文回覆電郵卻被上司罵沒文化 網民：他自己也講中文，也沒文化

理財智慧 17:53 2021/03/15

分享：

從古至今，香港人一直當英文是第二母語，就連日常生活說話都總夾雜着幾句英文。習慣了看到英文電郵就用英文回覆，但又有沒有想過這不是必然的？近日有網民於網上討論區發文，指自己用中文回覆了同事的電郵後，上司指責他不用英文回覆令自己部門看起來沒有教養。

 

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

不少人覺得上司過度反應，認為上司可以婉轉說話，又不是什麼大事，頂多下次用英文回覆，更指上司是「某程度自己人都睇死自己人，想進步都難」。而且香港法定語言是中文，網民笑言樓主下次可以在上司說中文罵他沒文化。

【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上【下一頁

不過亦有人覺得樓主做法不對，雖然一如上司所說是不成文規定，但是樓主也應要留意行業和公司文化。而且中文博大精深，要寫一封商業書信要注意很多地方，如錯字百出或口語化，十分困難。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

文娛藝術 行業 網上討論區 英文科 香港

上一篇文章

PayMe推分拆賬單功能 幸運兒有機會獲得1000元餘額 共設10位得獎者

下一篇文章

【金融科技】集資6億美元 估值一年翻兩倍超越Robinhood Stripe估值達950億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【樓市熱話】元朗公屋樓價突破500萬 登新界西北公屋王 網民驚嘆：三十年公屋都500萬？？
【樓市熱話】元朗公屋樓價突破500萬 登新界西北公屋王 網民驚嘆：三十年公屋都500萬？？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市
【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市