【英國疫情】疫情重挫英國零售及服務業　去年逾1.7萬間連鎖門店倒閉

疫情重挫零售及服務業，在英國情況尤其顯注，當地媒體報道，去年就有超過了17,500間連鎖商店倒閉。

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The Guardian報道，去年在英國有多達17,532間門店倒閉，研究機構Local Data Company（LDC）的數據也指出，在英格蘭，威爾士和蘇格蘭，平均每天就有48間商店，食店以及休閒和款待場所永久結業。

去年，時裝零售商受到的打擊最為嚴重，比如Laura Ashley、Warehouse、Oasis、Jaeger等品牌在英國高街的門店也倒閉，而博彩店、酒吧和餐館也受到重創，如Burger King及必勝客等去年都宣布縮減門店。至於在英國增長最快的連鎖店為超市，其次是咖啡店、外賣店和糕點店。

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普華永道消費市場負責人Lisa Hooker表示， 由於許多公司在今年初仍正在重組，包括時裝零售商和酒店，故整體影響將在未來數個月進一步浮現。

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責任編輯：蘇穎琪