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海關檢獲兩款懷疑不安全染髮劑　或有引致皮膚過敏和發炎風險

理財智慧 18:03 2021/03/15

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香港海關今日（15日）公布，早前檢獲兩款共22件懷疑不安全染髮劑，並提醒市民使用該類產品時，應加倍留意其安全性，若長時間接觸皮膚或用於受損傷的頭皮上，或有引致皮膚過敏和發炎的風險。

海關早前接獲相關機構轉介，指市面上有三款懷疑不安全的染髮劑出售。海關人員隨即在各區進行巡查，並成功試購其中兩款產品作安全測試。
根據相關化妝品安全技術規範，該兩款染髮劑的細菌菌落總數分別超出標準上限約3.4及51倍，而霉菌和酵母菌總數則分別超出標準上限約369倍及429倍，涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》）。

【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單：【下一頁

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海關人員其後採取行動，從一間位於銅鑼灣的零售店鋪和另一間零售商位於鰂魚涌、油塘和將軍澳的分店，檢獲該兩款共22件懷疑不安全染髮劑。

海關建議市民，於購買及使用染髮劑時，應注意以下安全事項： 

  • 詳細閲讀產品的安全使用說明
  • 切勿將產品用於受損傷的頭皮上
  • 切勿讓產品濺及眼睛
  • 若出現皮膚過敏或不適，應立刻用水沖洗
  • 若徵狀持續或加劇，應盡快求醫


根據《條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合《條例》的一般安全規定。違例者首次定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。

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責任編輯：黎淑雯
 

香港 海關 零售 化妝 損傷 產品

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