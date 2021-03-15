【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲

疫情再反彈，但完全未見對樓市氣氛有帶來衝擊，買家仍積極入市，樓價逾千萬元的成交也不絕，買家遇上「靚貨」即加快拍板入市，最近一位爸爸斥資1275萬元，購入盈翠半島3房單位給兒子作安樂窩。

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中原地產分區營業經理蔡偉明表示，大市持續向好，買家入市信心不斷增強。分行新近促成盈翠半島9座高層D室成交，實用面積675平方呎，三房套房間隔，業主日前將單位同時放售放租，放售價1,320萬元，月租叫價2.5萬元，放盤僅10天，以1,275萬元沽出，平均實用呎價18,889元，屬市價成交。

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蔡偉明表示，買家為一位父親，居於同屋苑的3房單位，是次為多購一個單位給兒子，這樣可以一家人居住於同一個屋苑，該買家心儀上址位處大單邊，享壯麗開揚海景，一睇即中，即場議價45萬元，便火速拍板入市。

蔡偉明續稱，原業主於1998年以414萬元一手買入單位，一直作收租用途，租客日前遷出，即晚火速獲承接，業主持貨23年，帳面獲利861萬元或2.1倍。

他表示，現時盈翠半島實用面積666平方呎3房單位的叫價由1,120萬元起。

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記者：陳詠妍