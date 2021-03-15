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【虛擬資產】本地首個虛擬資產交易平台　OSL Digital Securities正式上線　首筆交易今日完成

科技 15:05 2021/03/15

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早前證監會批出第一個虛擬資產牌照予OSL Digital Securities，今日完成首筆合規虛擬資產交易，標誌著香港證監會持牌交易所和經紀商服務正式上線。

虛擬資產近期大熱，早前證監會批出第一個虛擬資產牌照予OSL Digital Securities，今日完成首筆合規虛擬資產交易，標誌著香港證監會持牌交易所和經紀商服務正式上線。

OSL Digital Securities Limited （OSL DS）今日（15日）宣布，OSL持牌交易所正式上線，已通過持牌交易平台完成第一筆客戶交易。 OSL DS為全球首個獲香港證監會發牌、上市、獲四大會計師審計的數字資產平台，是BC科技集團（00863）旗下成員公司。 OSL DS持有香港證監會頒發的虛擬資產（數字資產）牌照（第1類（證券交易）和第7類（提供自動化交易服務）受規管活動）。

>>>【WhatsApp新功能】WhatsApp擬引進播放速度調整功能　語音訊息可自行調整語速

OSL平台採用模組化界面，機構投資者和專業投資者可安全買賣和儲存數字資產，包括比特幣、以太坊和經嚴格篩選的證券型代幣。正式上線前，在交易夥伴和投資者的參與下，交易所完滿度過試運期。

OSL客戶可通過自己的平台賬戶和控制中心使用一流的OSL電子交易、場外交易、智能詢價系統和行業領先的機構級交易所，有專有的銀行賬戶隔離設施及受保錢包服務。OSL交易所在市場上獨樹一幟，嚴格遵守機構級別的KYC、反洗錢和市場監察的合規標準。

OSL DS持有香港證監會頒發的虛擬資產（數字資產）牌照（第1類（證券交易）和第7類（提供自動化交易服務）受規管活動），OSL經紀商有能力協助大型機構進行比特幣、以太坊等主要數字資產交易。（法新社圖片）

支援比特幣、以太坊交易

OSL交易所專為機構投資者和專業投資者服務，為用戶在市場上對接交易對手，並有全球最大的做市商提供深度流動資金池，包括比特幣、以太坊和其它數字資產。OSL交易所不僅有便於使用的設計界面，可支持一鍵交易，並且支持FIX和REST API接入。

OSL場外交易、電子詢價/API交易可提供深度流動性，同時確保隱私保護和擔保報價。所有交易都與客戶直接進行，無需顧慮交易滑動價差或訂單簿發現，保證交易迅速、順暢、安全，實現幾近即時的結算。OSL經紀商有能力協助大型機構進行比特幣、以太坊等主要數字資產交易。

>>>【蘋果動向】分析師料蘋果自研5G晶片　最快在2023年亮相

責任編輯：李彥煒

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