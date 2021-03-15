【消委會‧超市篇】同牌子不同味道但淨重量有別　單價相差最高近8成

新冠肺炎疫情持續，市民留家煮食機會增加，逛超市購買糧油雜貨更是不少人的生活日常。消委會於去年12月連續4周，分別在「AEON」、「百佳」、「惠康」及「U購」，收集12類預先包裝食品的價格資料，發現有部分較大包裝（按總淨重量/容量）的貨品其單價對比較細包裝的貨品為貴；調查亦發現部分同一類別但不同味道的貨品儘管以同一售價發售，而且包裝外觀接近，但淨重量卻不同，而實際的單價可以差異很大，最高和最低單價可相差由2.1%至79.3%。

【消委會‧超市篇】大包裝貨品單價未必比細包裝平 一產品相差四成：【下一頁】

調查亦發現部分同一類別但不同味道的貨品儘管以同一售價發售，而且包裝外觀接近，但淨重量卻不同，而實際的單價可以差異很大。當中，2款「桂格有機即食燕麥片」在「百佳」和「AEON」的售價為$33.9，該款貨品的「原味」有224克（單價為$15.13），「楓糖味」則有328克（單價為$10.34），該2款貨品的單價相差46.3%。

5款「家樂氏麥米片」在「AEON」、「百佳」和「惠康」均有售賣5款不同味道的「家樂氏麥米片」，淨重量由331克（士多啤梨味）至385克（香草杏仁味/蜂蜜燕麥），「AEON」的售價均為$45.9（單價由$11.92至$13.87），而「百佳」和「惠康」的售價則為$39.9至$45.9（單價由$10.36至$13.87），該5款貨品的單價相差16.3%至16.4%。

當中，差異最高為「REGALO」意粉醬，單價相差達79.3%。「AEON」售賣的4款不同味的「REGALO日本製意粉醬」，貨品淨重量由75.3克（香蘑菇洋蔥）至135克（魅惑蕃茄），均售$29.9，單價則由$22.15至$39.71，相差79.3%。

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責任編輯：黎淑雯

