【澳門紓困】澳門提前4月向永久居民派1萬元　5月起推50億元電子消費優惠

▲ 澳門提前4月向居民發放現金

澳門政府今日公布新紓困措施「保就業、穩經濟、顧民生計劃」，包括提前4月向澳門居民發放「現金分享」計劃，澳門永久居民可獲10,000澳門元，也擬在5月起推出總額50億澳門元的電子消費優惠，另推職業稅退稅等措施，整個計劃總額143億澳門元。

澳門去年大幅限制人流防疫措施，令支柱行業博彩業受重創，去年GDP收縮56%。澳門政府表示，期望新措施可以促進本地消費計劃，穩住企業特別是中小微企的存續，達致保障居民就業及關顧民生的目標。

澳門擬於4月，按序向符合條件的澳門特區居民，發放現金分享款項，每名永久性居民獲發1萬元（澳門元，下同），每名非永久性居民獲發6000元。

港府財政預算案提出透過八達通及PayMe等分期派5000元電子消費券，可見【下一頁】

在電子消費優惠中，澳門政府擬向澳門居民、外地僱員和在澳就讀的外地大專學生，透過以實名認證的本地移動支付消費，推出「電子消費優惠」。計劃由今年5月推出至年底結束，為期8個月，每月領券上限600元，每日領券上限200元，即每名居民最多可獲約4800元優惠。

當局表示電子消費優惠採用「先消費、後獲取優惠」方式進行。舉例，消費滿50元，即可獲贈5張10元優惠券。在使用優惠時則需要以「3倍核銷」的規則使用，舉例：消費滿30元，即可使用1張10元優惠券。

另外，澳門當局推出長者消費優惠、澳人食住遊以及稅務減免等措施。

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編輯：麥德銘