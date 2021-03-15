  • 25°C
香港時間 : 2021315日 (一) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳門紓困】澳門提前4月向永久居民派1萬元　5月起推50億元電子消費優惠

宏觀解讀 14:57 2021/03/15

分享：

澳門提前4月向居民發放現金

澳門政府今日公布新紓困措施「保就業、穩經濟、顧民生計劃」，包括提前4月向澳門居民發放「現金分享」計劃，澳門永久居民可獲10,000澳門元，也擬在5月起推出總額50億澳門元的電子消費優惠，另推職業稅退稅等措施，整個計劃總額143億澳門元。

澳門去年大幅限制人流防疫措施，令支柱行業博彩業受重創，去年GDP收縮56%。澳門政府表示，期望新措施可以促進本地消費計劃，穩住企業特別是中小微企的存續，達致保障居民就業及關顧民生的目標。

澳門擬於4月，按序向符合條件的澳門特區居民，發放現金分享款項，每名永久性居民獲發1萬元（澳門元，下同），每名非永久性居民獲發6000元。

港府財政預算案提出透過八達通及PayMe等分期派5000元電子消費券，可見【下一頁】

在電子消費優惠中，澳門政府擬向澳門居民、外地僱員和在澳就讀的外地大專學生，透過以實名認證的本地移動支付消費，推出「電子消費優惠」。計劃由今年5月推出至年底結束，為期8個月，每月領券上限600元，每日領券上限200元，即每名居民最多可獲約4800元優惠。

當局表示電子消費優惠採用「先消費、後獲取優惠」方式進行。舉例，消費滿50元，即可獲贈5張10元優惠券。在使用優惠時則需要以「3倍核銷」的規則使用，舉例：消費滿30元，即可使用1張10元優惠券。

另外，澳門當局推出長者消費優惠、澳人食住遊以及稅務減免等措施。

相關文章：

【兩會2021】銀娛呂耀東：澳門娛樂業務仍受疫情影響　料下半年市況改善

【濠賭股】澳門進出賭場毋須陰性檢測結果、銀娛升7%　摩通料對入境旅客影響不大（第二版）

編輯：麥德銘

經濟 澳門 電子消費券 保就業 紓困措施

上一篇文章

【百度孖展】百度9888招股熱度升溫　孖展暫錄近400億元、超額認購27倍

下一篇文章

【騰訊股價】騰訊未止跌今日續挫4%　1400個買盤620元排隊開始撈底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通　恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）
【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通　恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【百度孖展】百度9888招股熱度升溫　孖展暫錄近400億元、超額認購27倍
【百度孖展】百度9888招股熱度升溫　孖展暫錄近400億元、超額認購27倍
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購