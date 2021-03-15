【旅遊氣泡】澳洲新加坡兩國 正商討建立旅遊氣泡 讓兩地人民往來

新冠肺炎已經持續一年以上，不少行業的經濟均受重創，旅遊業更是。澳洲官員在3月14日表示，與新加坡正商討建立旅遊氣泡，讓兩地人民互通，並最快於今年7月推出。而新加坡外交部亦證實正與澳洲商討建立旅遊氣泡，包括互相承認疫苗接種證書，以及恢復留學生及商務旅客往來等事項。

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澳洲傳媒報道，協議會讓已經接種疫苗的澳洲和新加坡居民進入境內時可豁免兩星期酒店檢疫毋須接受隔離。報道又指，坎培拉當局希望，來自第三國人士例如國際學生、商務旅客和希望返國的澳洲公民，可到新加坡進行隔離後再前往澳洲，以便減輕澳洲當地的防疫壓力。有消息指，新西蘭亦有機會加入，以建立三方的旅遊氣泡。

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澳洲副總理麥哥馬克稱，目前正和新加坡合作，有機會在7月推出旅遊氣泡，又表示希望隨著疫苗推出，與其他國家亦可推行有關合作。而新加坡總理李顯龍接受英國廣播公司專訪時表示，隨著多個國家加強疫苗接種工作，希望能在今年年底前可以恢復通關。

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責任編輯：羅浩濂