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【美股分析】股市調整期如何選股？　華爾街正看好呢5隻股份

股樓投資 18:24 2021/03/15

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美國經濟復甦初期，10年期國債債息不斷走高，令市場擔憂通脹將會走高，以科技股為首的新經濟股進入震蕩期。上周道指上升4%，收市報32778點，創下紀錄新高；標普單周累計升2.6%，同樣刷新紀錄報3943點；納指上周則升逾3%。

但後市如何，仍要看未來之通脹走勢，以及聯儲局對於貨幣政策的最新考量。大市跌宕起伏之下，投資者應當如何操作？CNBC參考參考華爾街表現最佳的分析師，選出5隻目前最受華爾街歡迎的潛力股（見下圖）。

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【美股分析】新債王看淡後市　料美股調整幅度超過15%　通脹夏季有望升穿3%【下一頁

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編輯：李勝男

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