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印度擬立法禁止加密貨幣 若通過將成全球首例

環球政經 15:14 2021/03/15

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《路透》報道，印度擬立法禁止加密貨幣，對任何在該國凡是持有、發行、採礦、交易或轉讓加密資產的行為人士處以罰款，最重可處10年徒刑。但法律實施，會先給予加密貨幣持有人6個月的清算期，之後才會開始嚴刑重罰。若然法案獲通過將成全球首例。

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報道指該名不願具名的官員表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的政黨在議會中擁有多數席位，該法案通過機會極大。但印度財政部沒有回應路透社的報道。

另據印度《商業標準報》15日報道，印度財政部長尼爾馬拉·西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）已明確表示，不會完全禁止加密貨幣，或者至少是技術部分。

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比特幣是目前世界上最大的加密貨幣，在特斯拉（Tesla）首席執行官馬斯克（Elon Musk）等知名人士支持下，日前創下6萬美元的歷史新高。雖然印度官方稱將實施禁令，但交易量仍在增加。當地媒體報道，目前有800萬印度投資者持有1000億盧比（約14億美元）的加密貨幣投資，但沒有官方數據。

 

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責任編輯：陳楚琨

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