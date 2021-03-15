【新冠疫苗】打疫苗後可放假 日本擬推奇招鼓勵接種

日本加緊為國民接種新冠疫苗之際，為了讓民眾安心接新冠疫苗，日本政府有意推動「接種假」（vaccination leave），呼籲日本企業允許員工請假前往接種新冠疫苗。日本行政改革擔當大臣河野太郎同日表示，日本正考慮頒發新冠疫苗接種證書。

河野太郎周一（15日）表示，為了讓民眾能夠接種疫苗，政府有意推動「接種假」。日本放送協會（NHK）報道，河野認為相對於流感疫苗，新冠疫苗出現副作用的機率更高，接種翌日經常出現發燒、接種處腫脹、輕微疲勞等症狀。如果民眾接種疫苗時有「接種假」，即使出現副作用亦能休假。

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事實上，以日本的職場文化，員工往往不好意思請假。河野太郎表示，希望盡可能讓更多人接種疫苗，政府並正在考慮，在工作場所為民眾接種疫苗的可能性。

同日，河野太郎在國會會議上表示，如果國際上有要求，日本可以頒發接種證書。他其後補充，證書可以透過政府疫苗接種管理系統頒發。

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這個言論，有別於河野太郎早前說法。上月，河野太郎拒絕將疫苗接種證書作官方用途，包括用作國際旅行許可等，主因擔心因過敏而無法接種疫苗人士排除在外。

日本上月開始為醫護人員接種新冠疫苗，惟輝瑞（Pfizer）工廠生產延遲以及歐盟出口限制等問題，造成日本接種疫苗進度落後於歐美國家。

責任編輯：李俊儀